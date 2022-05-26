Шавкат Рахмонов отреагировал на информацию о своём избиении

27-летний казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов отреагировал на слухи о том, что на него было совершено нападение, в ходе которого он был сильно избит.



«В YouTube распространилось видео, что меня якобы избили, и многие пишут мне по этому поводу. Слава Всевышнему, со мной всё в порядке, ничего такого не произошло. Никогда никого не трогали, нас никто никогда не трогал, никого никогда не боимся. Любому дадим ответ в любое время. Так что не обращайте внимания на провокаторов», — приводит слова Рахмонова FightTime.



Следующий поединок Рахмонов проведёт против девятого номера рейтинга UFC в полусреднем весе Нила Магни. Бой состоится 26 июня в Лас-Вегасе (штат Невада). Всего в ММА Рахмонов провёл 39 поединков, выиграв 29 из них. Победа над Магни позволит казахстанскому бойцу войти в топ-10 полусреднего веса UFC.

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