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Дариуш назвал фаворита возможного боя Махачев — Оливейра

Дариуш назвал фаворита возможного боя Махачев — Оливейра
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Американский боец UFC Бенеил Дариуш поделился мыслями о возможном поединке с участием россиянина Ислама Махачева и представителя Бразилии Чарльза Оливейры.

«Трудно сказать, кто победит, потому что мы никогда не видели, чтобы на Ислама оказывалось большое давление в стойке. Чарльз мог бы это сделать, ведь он охотно идёт вперёд. Он любит атаковать, и потому за таким поединком было бы действительно интересно наблюдать. Вопрос в том, сможет ли Махачев справиться со всем этим, сможет ли совладать с таким давлением? Если Чарльз будет таким агрессивным, Исламу будет трудно сократить дистанцию, что усложнит ситуацию.

Если бой всё-таки состоится, то это и вправду будет захватывающее зрелище. Сейчас я бы сказал, что склоняюсь к победе Ислама», — сказал Дариуш в интервью на канале Helen Yee Sports в YouTube.

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