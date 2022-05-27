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В AMC Finght Nights рассказали, сколько стоила организация второго боя Минеев — Исмаилов

В AMC Finght Nights рассказали, сколько стоила организация второго боя Минеев — Исмаилов
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Генеральный директор AMC Finght Nights Шарип Алиев рассказал, в какую сумму обошлась организации второго поединка между бойцами ММА Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым.

«Миллион долларов. Это гонорары, раскрутка, маркетинг, проживание, перелёты — всё вместе. Мы в этот раз привлекли казино Сочи в качестве партнёра. И оно взяло на себя все расходы. Казино понимало выхлоп этого турнира и согласилось. Никто не пожалел.

Мы в этом поединке не тратились. На этом турнире с казино договорились, что все расходы они берут на себя. Но это не история, когда они просто положили на стол пачки денег и сказали: «Всё, сами организовывайте». Это история, когда мы понимали, что на создание мероприятия есть деньги, что мы должны больше включиться в историю креатива, качество реализации мероприятия. Но при этом работа по возмещению потраченных денег шла до последнего дня: это проданные билеты, привлечённые партнёры, проданные права на трансляцию. Всё делалось совместными силами. Казино покрыло расходы, для нас это не заработок. Многие считают, что промоушены могут заработать деньги, но считать это бизнесом в чистом виде, когда ты провёл мероприятие, потратил рубль, заработал два рубля, нельзя. Fight Nights существует 12 лет. В чём наш бизнес? Это хорошая площадка для коммуникации», — приводит слова Алиева «РБ Спорт».

Напомним, второй бой Минеева и Исмаилова завершился победой Владимира. До этого они сражались в октябре 2018 года, тогда была зафиксирована ничья.

Исмаилов высказался о третьем бое с Минеевым:

«Накостыляю и в боксе, и в ММА». Исмаилов хочет 3-й бой с Минеевым. И повышенный гонорар «Накостыляю и в боксе, и в ММА». Исмаилов хочет 3-й бой с Минеевым. И повышенный гонорар
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