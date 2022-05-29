Вердум дал прогноз на бой между Оливейрой и Махачевым
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Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фабрисио Вердум высказался по поводу возможного боя между Чарльзом Оливейрой и Исламом Махачевым.
«Махачев — это парень, у которого всё впереди. Он также очень хорош и обладает чемпионской аурой. Парень, который добивается хороших результатов в боях. Но, будучи бразильцем, я, конечно, на 100% поддерживаю Чарльза. Он будет действующим чемпионом ещё долгое время, и он победит Махачева», — приводит слова Вердума Sportskeeda.
Напомним, Оливейра лишился чемпионского пояса UFC, провалив весогонку перед боем с Джастином Гэтжи, которого победил удушающим приёмом в первом раунде. После боя экс-чемпион промоушена Хабиб Нурмагомедов предложил UFC устроить титульный бой Оливейры и Махачева.
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