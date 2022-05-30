«Мы соберём 60 тысяч зрителей». Блахович хочет подраться с Прохазкой в Польше

Польский боец ММА Ян Блахович заявил, что хотел бы подраться с чехом Иржи Прохазкой на стадионе. Следующим соперником Прохазки станет чемпион UFC в полутяжёлом весе Гловер Тейшейра, их поединок состоится на турнире UFC 275, который пройдёт 11 июня. Но Блахович уже нацеливается на собственный бой с чемпионом.
«Если Гловер победит, это будет хорошая история с реваншем. Если победит Иржи, то мы могли бы провести этот бой в Европе. Он был бы одним из самых крупных в Европе.
Я против Иржи. Это было бы великолепно, мы бы провели бой в Польше или Чехии. Думаю, что этот поединок можно было бы провести в Польше на национальном стадионе. Мы соберём 60 тыс. зрителей», — цитирует Блаховича BJPenn.
При этом польский боец признался, что будет чуть больше поддерживать Тейшеру, хоть ему и симпатичны оба спортсмена. Блахович подчеркнул, что хотел бы взять реванш в бою с Гловером.
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