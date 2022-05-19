«Это очень сильно мешало мне». Ян Блахович признался, что не видел одним глазом

Польский боец ММА Ян Блахович рассказал о том, что получил сильный удар по левому глазу в первом раунде поединка с Александаром Ракичем на турнире UFC Вегас 54.
«Это был один из первых ударов в первом раунде. Меня это очень беспокоило. Это очень сильно мешало мне. Я ничего не видел. В первом раунде я ослеп на левый глаз, потому что кровь была повсюду, поэтому я просто вытирал её постоянно. Во втором раунде я просто боялся, что он может попасть туда ещё раз. Но я был сосредоточен и готов ко всему.
Я немного волновался, но не думал о травме. Я просто пытался защитить этот глаз, чтобы не было больше ударов по этому месту. Кроме того, между первым и вторым раундом я немного волновался, потому что когда я увидел лицо врача, то мне показалось, что сейчас может произойти что-то нехорошее. Но пришёл второй врач и сказал: «Он в порядке, он может драться», — приводит слова Блаховича BJ Penn.
Поединок завершился победой Блаховича техническим нокаутом. Его соперник из Сербии получил травму колена, из-за чего не смог продолжить поединок. После боя он не мог передвигаться самостоятельно.
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