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«Это очень сильно мешало мне». Ян Блахович признался, что не видел одним глазом

«Это очень сильно мешало мне». Ян Блахович признался, что не видел одним глазом
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Польский боец ММА Ян Блахович рассказал о том, что получил сильный удар по левому глазу в первом раунде поединка с Александаром Ракичем на турнире UFC Вегас 54.

«Это был один из первых ударов в первом раунде. Меня это очень беспокоило. Это очень сильно мешало мне. Я ничего не видел. В первом раунде я ослеп на левый глаз, потому что кровь была повсюду, поэтому я просто вытирал её постоянно. Во втором раунде я просто боялся, что он может попасть туда ещё раз. Но я был сосредоточен и готов ко всему.

Я немного волновался, но не думал о травме. Я просто пытался защитить этот глаз, чтобы не было больше ударов по этому месту. Кроме того, между первым и вторым раундом я немного волновался, потому что когда я увидел лицо врача, то мне показалось, что сейчас может произойти что-то нехорошее. Но пришёл второй врач и сказал: «Он в порядке, он может драться», — приводит слова Блаховича BJ Penn.

Поединок завершился победой Блаховича техническим нокаутом. Его соперник из Сербии получил травму колена, из-за чего не смог продолжить поединок. После боя он не мог передвигаться самостоятельно.

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