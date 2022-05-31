Рокхолд — о спарринге с Хабибом: он возил меня два раунда подряд

Бывший чемпион UFC Люк Рокхолд прокомментировал спарринг с экс-чемпионом организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Они провели тренировку по правилам джиу-джитсу.



«Хабиб делает что-то невероятное. Когда он контролирует сбоку и захватывает корпус, понимаешь, что ничего подобного никогда не испытывал. Только посмотрите видео, я просто не мог встать из под него. Он возил меня два раунда подряд, невозможно было выбраться», — сказал Рокхолд в подкасте экс чемпиона UFC в тяжёлом весе Даниэля Кормье.

Люк Рокхолд и Хабиб Нурмагомедов провели спарринг по джиу-джитсу.

Следующим соперником Рокхолда станет Пауло Коста. Они проведут поединок 20 августа на турнире UFC 278 в Солт-Лейк-Сити (США).



Последний бой Нурмагомедов провёл 24 октября 2020 года, тогда он победил американца Джастина Гэтжи. Бой был остановлен во втором раунде, после того как Нурмагомедов провёл удушающий приём. Его соперник сдался, не сумев выбраться из тяжёлого положения. Сразу после завершения боя россиянин объявил, что завершает карьеру.