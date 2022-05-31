Соннен обвинил некоторых бойцов UFC в трусости, приведя в пример Хабиба

Бывший боец UFC и Bellator Чейл Соннен подверг критике некоторых бойцов, которые, по его мнению, опасались бросать вызов экс-чемпиону UFC в двух весовых категориях, ирландцу Конору Макгрегору до того, как он сломал ногу.



«Где было ваше мужество, когда он был здоров? Где было ваше мужество, когда он был в одной с вами весовой категории? Где всё это было тогда? Но если вас зовут Нейт Диаз, Тони Фергюсон или Хабиб Нурмагомедов, то это всё не про вас. Ведь некоторые из вас дрались или были готовы подраться. Это правда.



Теперь же некоторые заходят в свои социальные сети и куражатся. Но где вы все были до того, как Конор сломал ногу?» — сказал Соннен на своём канале в YouTube.

Макгрегор показал боксёрскую тренировку в «золотых» перчатках: