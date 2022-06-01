Определился следующий соперник Шамиля Абдурахимова в UFC
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Российский боец смешанных единоборств Шамиль Абдурахимов в следующем поединке сразится с представителем Бразилии Жаилтоном Алмейдой. Об этом рассказал сам Алмейда, разместив соответствующий пост в своих социальных сетях.
«Мой следующий бой состоится 10 сентября. Я сражусь с россиянином Шамилем Абдурахимовым», — написал Жаилтон.
Напомним, Абдурахимов в последнем бою уступил соотечественнику Сергею Павловичу. Бой завершился уже в первом раунде победой Павловича нокаутом. В общей сложности в активе Шамиля 27 боёв, в которых он одержал 20 побед и потерпел 7 поражений. Что касается Алмейды, то он в последнем поединке одолел американского бойца смешанных единоборств Паркера Портера.
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