Определился следующий соперник Шамиля Абдурахимова в UFC

Российский боец смешанных единоборств Шамиль Абдурахимов в следующем поединке сразится с представителем Бразилии Жаилтоном Алмейдой. Об этом рассказал сам Алмейда, разместив соответствующий пост в своих социальных сетях.



«Мой следующий бой состоится 10 сентября. Я сражусь с россиянином Шамилем Абдурахимовым», — написал Жаилтон.



Напомним, Абдурахимов в последнем бою уступил соотечественнику Сергею Павловичу. Бой завершился уже в первом раунде победой Павловича нокаутом. В общей сложности в активе Шамиля 27 боёв, в которых он одержал 20 побед и потерпел 7 поражений. Что касается Алмейды, то он в последнем поединке одолел американского бойца смешанных единоборств Паркера Портера.