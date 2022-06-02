Масвидаль: бой с Конором — огромная куча денег. Но я хотел бы подраться и с Бёрнсом

Боец UFC Хорхе Масвидаль рассказал, кто является для него самым интересным соперником.
«В поединке с Конором Макгрегором есть смысл в вопросе денег. Это огромный денежный бой, но для меня есть смысл и в бою с Гилбертом Бёрнсом. Мне нравится, как он дерётся, нравится его стиль. Он выходит в октагон и выкладывается по максимуму. Мне понравилось, как он бросил мне вызов. Он сказал: «Эй, давай подерёмся и выясним, кто из нас более жёсткий ублюдок, давай побьём друг друга». Я хотел бы биться с одним из этих парней, когда восстановлюсь.
Бой с Конором — огромная куча денег. Бёрнс так не продаётся, и это не попытка оскорбить его. Просто он менее популярный. Я хотел бы подраться с ним, потому что он нравится мне как боец», — приводит слова Хорхе Масвидаля MMAJunkie.
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