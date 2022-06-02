Украинский боец UFC ответил на обвинения в подделывании рекорда

Украинский боец Аскар Можаров рассказал о причинах путаницы с его профессиональным рекордом.



Ранее издание Sherdog выяснило, что Можаров потерпел гораздо больше поражений, чем было указано ранее. До того на этом сайте рекорд Можарова был указан 25-7, но после расследования редакторы изменили его на 21-12. На другом портале, Tapology, рекорд был изменён на 21-11.



«С тех пор как мне исполнилось 18 лет, я провёл очень много времени, участвуя в профессиональных боях, дрался почти со всеми, с кем мог. Я не выстраиваю свой рекорд или что-то подобное, но многие бои я проводил в Китае. Эти организации часто не добавляют бои, так что приходится действительно добиваться того, чтобы эти поединки были добавлены в твоё резюме. Это ситуация, о которой за последние семь-восемь лет никто ничего не упоминал. Никто ничего не говорил. Но сейчас я попал в самый крупный промоушен, и кто-то из админов захотел себя проявить. Немного странно, правда?



Это ситуации, которые были у меня, когда я только начинал карьеру. Я дрался даже не в смешанных единоборствах, а провёл несколько полупрофессиональных боёв. Я не знал, что они будут записаны в мой рекорд. Раньше я выступал под моим именем, но затем у меня появился отчим и я поменял фамилию и имя. Так что возникла небольшая путаница, но я сосредоточен на боях, а не на рекорде. На самом деле эта статистика мало что значит для меня», — приводит слова Можарова MMAJunkie.