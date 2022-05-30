Украинец взял псевдоним Яна и хотел устроить бой трансгендеров. Главный шарлатан UFC

В ночь с 4 на 5 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC Fight Night. В главном поединке Александр Волков сразится с Жаирзиньо Розенстрайком, а в прелимах выступит украинец Аскар Можаров, который подерётся с Алонзо Мэнифилдом.

В UFC Можаров должен был дебютировать ещё в середине 2021 года, но его поединки против Бена Ротуэлла и Дастина Джейкоби сорвались из-за проблем с визой. Также у Аскара был шанс проявить себя в Bellator и PFL, но и там поединки не состоялись. В лиге Скотта Кокера не вышло потому, что украинец не набрал необходимый вес, а перед боем в промоушене Рэя Сефо Можаров получил травму.

Настоящее имя бойца – Артур Шадьков. Сразу несколько источников сообщают, что он родился в Одессе в семье сотрудника спецподразделения МВД Украины «Беркут». Аскар лишился отца в совсем раннем возрасте, а в ММА попал благодаря отчиму Максиму Можарову, который владел клубом восточных единоборств.

Аскар Можаров Фото: Из личного архива Аскара Можарова

Неизвестно, сменил ли Можаров имя и фамилию официально, но псевдоним на английском языке, как и у большинства бойцов, у него тоже есть. И здесь к Аскару также возникают вопросы. Никнейм Можарова – No Mercy, прямо как у одного российского экс-чемпиона UFC. Неизвестно, взял ли Аскар прозвище после того, как посмотрел выступления Петра, но стоит быть уверенным – Ян точно не вдохновлялся Можаровым.

Бóльшую часть карьеры Аскар провёл в Китае, где побеждал местных бойцов. Пока все его вылазки в более-менее серьёзные организации заканчивались неудачами. В России он потерпел первое поражение от Алексея Иванова, а через год уступил Беслану Ушукову. Проиграл Можаров и в американском промоушене Titan FC. Всего у Аскара 25 побед и семь поражений. Лишь три из 32 его поединков закончились решением судей, в шести из семи случаев Можарову не был нокаутирован в первом раунде.

Последний бой украинца перед UFC состоялся на странном шоу блогера Амирана Сардарова, который совместно с промоушеном BYB Extreme организовал поединки в треугольном ринге. Можаров подрался на голых кулаках с бойцом MMA Виктором Джонсом – американец с рекордом 5-16 проиграл за восемь секунд.

Аскар Можаров Фото: Из личного архива Аскара Можарова

Настолько слабую оппозицию в конкретном турнире можно было бы оправдать подходом Сардарова, если бы Можаров не дрался с посредственными соперниками на протяжении всей карьеры. Из 32 оппонентов Можарова отрицательный рекорд на момент поединка имели восемь бойцов, а ещё семь дебютировали в профессиональных ММА (0-0-0).

Непонятно, как Аскару удалось подписать контракт с UFC при настолько не впечатляющем резюме. Вряд ли руководство увидело в украинце будущую звезду, хоть он уже и пытался раскрутить себя не самыми красивыми способами. Несколько лет назад в YouTube появилось видео Максима Мернеса – блогер, который называет себя сыном основателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди, утверждал, что Можаров напал на него и разбил телефон.

Мернес показал видео, на котором Можаров хватает блогера за шею, а тот призывает оператора снимать. Реальных подтверждений не было предоставлено, а Можаров опровергать нападение не стал. Зато позже на канале того же Мернеса появилось интервью с Аскаром, где парни спокойно обсуждают карьеру бойца и никак не касаются истории с нападением и телефоном.

Права на видео принадлежат Максиму Мернесу. Видео можно посмотреть в YouTube-канале «Максим Мернес».

На одном интервью сотрудничество Можарова и Мернеса не закончилось. Боец и блогер собирались создать промоушен с фрик-боями в Таиланде – планировалось, что на ивенте состоится первый бой между трансгендерами, а права на трансляцию продадут Sky Sports и DAZN. Но гениальная идея не стала реальностью, хотя амбициозные бизнес-партнёры даже хотели позвать на турнир Конора Макгрегора в качестве гостя.