Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

UFC Fight Night: Александр Волков – Жаирзиньо Розенстрайк, Аскар Можаров – Алонзо Мэнифилд, кто такой Можаров, нокаут

Украинец взял псевдоним Яна и хотел устроить бой трансгендеров. Главный шарлатан UFC
Евгений Нарижный
Аскар Можаров – Алонзо Мэнифилд
Комментарии
Аскар Можаров продвигает себя всеми доступными способами.

В ночь с 4 на 5 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC Fight Night. В главном поединке Александр Волков сразится с Жаирзиньо Розенстрайком, а в прелимах выступит украинец Аскар Можаров, который подерётся с Алонзо Мэнифилдом.

В UFC Можаров должен был дебютировать ещё в середине 2021 года, но его поединки против Бена Ротуэлла и Дастина Джейкоби сорвались из-за проблем с визой. Также у Аскара был шанс проявить себя в Bellator и PFL, но и там поединки не состоялись. В лиге Скотта Кокера не вышло потому, что украинец не набрал необходимый вес, а перед боем в промоушене Рэя Сефо Можаров получил травму.

Настоящее имя бойца – Артур Шадьков. Сразу несколько источников сообщают, что он родился в Одессе в семье сотрудника спецподразделения МВД Украины «Беркут». Аскар лишился отца в совсем раннем возрасте, а в ММА попал благодаря отчиму Максиму Можарову, который владел клубом восточных единоборств.

Аскар Можаров

Аскар Можаров

Фото: Из личного архива Аскара Можарова

Неизвестно, сменил ли Можаров имя и фамилию официально, но псевдоним на английском языке, как и у большинства бойцов, у него тоже есть. И здесь к Аскару также возникают вопросы. Никнейм Можарова – No Mercy, прямо как у одного российского экс-чемпиона UFC. Неизвестно, взял ли Аскар прозвище после того, как посмотрел выступления Петра, но стоит быть уверенным – Ян точно не вдохновлялся Можаровым.

Волков — главный интеллектуал в UFC. Вручите ему пояс самого образованного бойца! Волков — главный интеллектуал в UFC. Вручите ему пояс самого образованного бойца!
«Бей петуха!» Кличко грязно оскорбляли, но украинец увёз из России победу «Бей петуха!» Кличко грязно оскорбляли, но украинец увёз из России победу
Украинец кривлялся на дуэли взглядов. Россиянин вырубил его за 2 минуты. Видео Украинец кривлялся на дуэли взглядов. Россиянин вырубил его за 2 минуты. Видео

Бóльшую часть карьеры Аскар провёл в Китае, где побеждал местных бойцов. Пока все его вылазки в более-менее серьёзные организации заканчивались неудачами. В России он потерпел первое поражение от Алексея Иванова, а через год уступил Беслану Ушукову. Проиграл Можаров и в американском промоушене Titan FC. Всего у Аскара 25 побед и семь поражений. Лишь три из 32 его поединков закончились решением судей, в шести из семи случаев Можарову не был нокаутирован в первом раунде.

Последний бой украинца перед UFC состоялся на странном шоу блогера Амирана Сардарова, который совместно с промоушеном BYB Extreme организовал поединки в треугольном ринге. Можаров подрался на голых кулаках с бойцом MMA Виктором Джонсом – американец с рекордом 5-16 проиграл за восемь секунд.

Аскар Можаров

Аскар Можаров

Фото: Из личного архива Аскара Можарова

Настолько слабую оппозицию в конкретном турнире можно было бы оправдать подходом Сардарова, если бы Можаров не дрался с посредственными соперниками на протяжении всей карьеры. Из 32 оппонентов Можарова отрицательный рекорд на момент поединка имели восемь бойцов, а ещё семь дебютировали в профессиональных ММА (0-0-0).

Непонятно, как Аскару удалось подписать контракт с UFC при настолько не впечатляющем резюме. Вряд ли руководство увидело в украинце будущую звезду, хоть он уже и пытался раскрутить себя не самыми красивыми способами. Несколько лет назад в YouTube появилось видео Максима Мернеса – блогер, который называет себя сыном основателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди, утверждал, что Можаров напал на него и разбил телефон.

Мернес показал видео, на котором Можаров хватает блогера за шею, а тот призывает оператора снимать. Реальных подтверждений не было предоставлено, а Можаров опровергать нападение не стал. Зато позже на канале того же Мернеса появилось интервью с Аскаром, где парни спокойно обсуждают карьеру бойца и никак не касаются истории с нападением и телефоном.

Права на видео принадлежат Максиму Мернесу. Видео можно посмотреть в YouTube-канале «Максим Мернес».

На одном интервью сотрудничество Можарова и Мернеса не закончилось. Боец и блогер собирались создать промоушен с фрик-боями в Таиланде – планировалось, что на ивенте состоится первый бой между трансгендерами, а права на трансляцию продадут Sky Sports и DAZN. Но гениальная идея не стала реальностью, хотя амбициозные бизнес-партнёры даже хотели позвать на турнир Конора Макгрегора в качестве гостя.

Поделиться
Теги Бокс/ММА UFC UFC Пётр Ян •••

Заглавное фото: Из личного архива Аскара Можарова

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022