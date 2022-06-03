Биспинг уверен, что Макгрегор может победить Оливейру

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг считает, что экс-чемпион лиги в двух весовых категориях Конор Макгрегор может победить Чарльза Оливейру.



«Я думаю, что это был бы огромный бой, самый большой для Конора Макгрегора. Можете себе представить, что это была бы за историю? Идти на серии поражений, но затем вернуться и нокаутировать Чарльза Оливейру. Того, кто победил Чендлера, Гэтжи и Порье. Это была бы сенсационная сюжетная линия. Мне всё равно, что вы об этом думаете. Это тот бой, в котором у Конора действительно есть шансы на победу», — приводит слова Биспинга Sportskeeda.



Напомним, последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке ирландец сражался с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу. С тех пор ирландец не принимал участия в поединках, переключившись на занятия в тренажёрном зале и боксёрские тренировки.