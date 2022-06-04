Хорхе Масвидаль призвал американцев выходить на улицы и протестовать
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Известный американский боец UFC Хорхе Масвидаль предложил выйти на акцию протеста из-за повышения цен на топливо в США.
«Калифорния, я сочувствую вам, ребята. Говорят, цены должны стать ещё выше. Купить еду и просто попытаться добраться до работы станет невозможно. Может быть, пора начать протестовать против этого, выйдя на улицы.
И где, чёрт возьми, все эти баскетболисты, которые твердили, что, если мы избавимся от Трампа, всё станет лучше? Эти люди не заботятся о вас, потому что они зарабатывают миллионы. Никто не заботится о вас и ваших семьях, кроме вас самих!» — написал Масвидаль в своих социальных сетях.
Масвидаль болеет за Асхабова во время схватки в армрестлинге:
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