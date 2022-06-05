Волков — о победе в поединке с Розенстрайком: я просто счастлив, всё прошло идеально

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков прокомментировал победу в главном бою турнира UFC Вегас 56 с представителем Суринама Жаирзиньо Розенстрайком.

«В тот момент, когда я ударил его, он уже был потерян. Он немного потерял концентрацию, так что это была отличная возможность добить его, потому что он был почти на ковре. Я был готов бросить его и продолжить свою работу, так что в любом случае он был в плохом положении.

Я счастлив. Я счастлив вернуться на победный путь и просто счастлив. Я выполнил весь план, который у меня был на этот бой. Всё было идеально. Ничего не пошло не так, и всё прошло идеально», — приводит слова Волкова MMAJunkie.

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Напомним, поединок завершился победой Волкова техническим нокаутом в первом раунде. Всего Александр одержал 35 побед в ММА при 10 поражениях.