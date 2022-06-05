Драго вернулся! Волков эффектно выбил капу огромного суринамца — это нокаут

Александр Волков – боец, за которого хочется искренне болеть. Умный и воспитанный, не бросающий слов на ветер спортсмен отчаянно сражается в самом зрелищном дивизионе UFC. По меркам тяжёлого веса россиянин ещё достаточно молод, но его карьера дала небольшой сбой: в марте Драго удивительно быстро проиграл британцу Тому Аспиналлу. После чего наш соотечественник получил волну жёсткого хейта.

Где-то критика была заслуженной, но многие эксперты и болельщики слишком жёстко глумились над Волковым. Сегодня Александр получил шанс закрыть досадную неудачу: нужно было «всего лишь» победить Жаирзиньо Розенстрайка в главном бою UFC Fight Night 207. Суринамец – парень с тяжёлым ударом и крепкой челюстью, у которого хватает пробелов. По уровню мастерства Драго точно превосходил оппонента.

Волков начал поединок уверенно, сразу бросившись в атаку. Впрочем, постепенно темп упал – соперники откровенно боялись попасться на нокаутирующий удар. На исходе второй минуты за Александра стало немного страшно, ведь Розенстрайк включил «мельницу» оверхендов. Впрочем, Драго спокойно выстоял – и внезапно нокаутировал соперника! Точный удар справа, потом серия, выбившая капу у Жаирзиньо – и бой был остановлен.

Суринамец оказался откровенно недоволен судейским решением. По его мнению, Хёрб Дин замахал руками слишком рано. С другой стороны, Розенстрайк действительно был потрясён – рефери посчитал, что важнее будет поберечь здоровье спортсмена. Как бы то ни было, Александр Волков вернулся с очень важной победой! Теперь россиянина точно никто не будет сбрасывать со счетов. 33-летний Драго ещё способен на многое, нужно только в него верить.