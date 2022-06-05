«Для меня он золотой стандарт». Боб Арум — о возвращении Ломаченко в профессиональный бокс

Известный промоутер Боб Арум поделился мнением об украинском боксёре, бывшем чемпионе мира в трёх весовых категориях Василие Ломаченко.
«Безусловно, именно Ломаченко для меня является золотым стандартом боксёров, выступающих в лёгком весе. К сожалению, он сейчас на Украине, борется за свою страну. Мы не могли повлиять на его решение покинуть Украину. Хотя надеюсь, мы сможем это устроить. Я бы хотел, чтобы Василий сразился за титул чемпиона в лёгком весе», — приводит слова Арума BoxingScene со ссылкой на FightHubTV.
Напомним, Ломаченко отказался от боя с абсолютным чемпионом мира Джорджем Камбососом из-за событий на Украине. Василий не захотел покидать страну. В ночь на 5 июня мск Камбосос уступил чемпиону мира по версии WBC в лёгком весе Дэвину Хэйни.
Что делает Ломаченко уникальным боксёром:
- 5 июня 2022
-
15:21
-
14:54
-
13:32
-
13:11
-
13:01
-
12:17
-
11:30
-
11:18
-
10:58
-
10:21
-
09:14
-
08:33
-
08:10
-
08:06
-
05:48
-
04:48
-
02:47
-
02:37
-
02:27
-
02:19
-
02:08
-
02:08
-
01:53
-
01:46
-
01:30
-
01:21
-
01:17
-
01:09
- 4 июня 2022
-
23:46
-
23:31
-
22:44
-
22:05
-
21:45
-
21:15
-
21:13