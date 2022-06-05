«Для меня он золотой стандарт». Боб Арум — о возвращении Ломаченко в профессиональный бокс

Известный промоутер Боб Арум поделился мнением об украинском боксёре, бывшем чемпионе мира в трёх весовых категориях Василие Ломаченко.



«Безусловно, именно Ломаченко для меня является золотым стандартом боксёров, выступающих в лёгком весе. К сожалению, он сейчас на Украине, борется за свою страну. Мы не могли повлиять на его решение покинуть Украину. Хотя надеюсь, мы сможем это устроить. Я бы хотел, чтобы Василий сразился за титул чемпиона в лёгком весе», — приводит слова Арума BoxingScene со ссылкой на FightHubTV.



Напомним, Ломаченко отказался от боя с абсолютным чемпионом мира Джорджем Камбососом из-за событий на Украине. Василий не захотел покидать страну. В ночь на 5 июня мск Камбосос уступил чемпиону мира по версии WBC в лёгком весе Дэвину Хэйни.

Что делает Ломаченко уникальным боксёром: