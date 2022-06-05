«Моя позиция не изменилась». Фёдор Емельяненко — об отношении к женским ММА

Известный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко признался, что его позиция по отношению к женским смешанным единоборствам не изменилась. Как и ранее, такие поединки ему «не доставляют удовольствия».



«Вы меня простите, моя позиция по этому поводу не изменилась. Я с большим уважением отношусь к девушкам, женщинам, которые занимаются спортом, выдерживают сумасшедшие нагрузки. Но мне не доставляет удовольствия видеть, как девушки бьют друг друга, бросают, проводят силовые приёмы», – сказал Емельяненко в студии Okko.



В общей сложности в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 47 поединков, в которых одержал 40 побед, шесть раз проиграл, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.

Как живёт и сколько зарабатывает Фёдор Емельяненко: