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«Моя позиция не изменилась». Фёдор Емельяненко — об отношении к женским ММА

«Моя позиция не изменилась». Фёдор Емельяненко — об отношении к женским ММА
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Известный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко признался, что его позиция по отношению к женским смешанным единоборствам не изменилась. Как и ранее, такие поединки ему «не доставляют удовольствия».

«Вы меня простите, моя позиция по этому поводу не изменилась. Я с большим уважением отношусь к девушкам, женщинам, которые занимаются спортом, выдерживают сумасшедшие нагрузки. Но мне не доставляет удовольствия видеть, как девушки бьют друг друга, бросают, проводят силовые приёмы», – сказал Емельяненко в студии Okko.

В общей сложности в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 47 поединков, в которых одержал 40 побед, шесть раз проиграл, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.

Как живёт и сколько зарабатывает Фёдор Емельяненко:

«Брат». Александр Емельяненко так любил Фёдора, что сдавался ему на турнирах. Видео «Брат». Александр Емельяненко так любил Фёдора, что сдавался ему на турнирах. Видео
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