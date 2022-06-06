Тактаров считает, что украинцу Аскару Можарову не стоит выступать в ММА

Победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров поделился мнением о выступлении украинского бойца Аскара Можарова на турнире UFC Вегас 56.



«Аскару не надо выступать в MMA. Не знаю, как он попал в UFC. Я видел его на тренировке перед турниром. Он попросил показать какой-то приём — и мы так, чуть-чуть поборолись. И я смотрю, что парень не из этой среды. Ему вообще не нужно этим видом спорта заниматься. Ему ещё непочатый край работы предстоит – времени не хватит просто. У меня много друзей на Украине, я знаю много украинских бойцов, очень сильных бойцов. Знаю уровень украинских бойцов. В такой момент не совсем этично ставить слабого бойца на бой. Там есть миллион ребят, которые могли бы показать очень хорошую схватку, хороший бой. Можаров мог бы заняться другой деятельностью», — рассказал Олег Тактаров в интервью YouTube-каналу «УШАТАЙКА».