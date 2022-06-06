Соннен не видит смысла в организации боя Масвидаля и Нейта Диаза

Бывший боец UFC Чейл Соннен поделился мнением о возможности организации поединка между американскими звёздами ММА — Хорхе Масвидалем и Нейтом Диазом.
«Хотим ли мы уивдеть бой Нейта Диаза и Хорхе Масвидаля? Да, это был бы очень громкий поединок. Но давайте посмотрим на эту ситуацию с точки зрения руководства лиги. Сейчас всё идет к тому, что Нейт покинет UFС после последнего боя по контракту. В таком случае выставлять против него одну из главных звезд организации – это огромный риск. Даже если Хорхе вновь победит, то что это значит? Это не поможет ему в продвижении в рейтинге. Я не думаю, что в UFC видят смысл в этом поединке», — приводит слова Соннена Sportskeeda.
Напомним, Диаз провёл последний бой на турнире UFC 263, который состоялся в июне 2021 года, проиграв представителю Великобритании Леону Эдвардсу. Нейт изначально планировал провести ещё один бой до конца 2021-го, но не смог договориться с UFC о сопернике, после того как промоушен предложил ему бой с Хамзатом Чимаевым.
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