Тренер — о поединке его бойца с Макгрегором: он стал бы самым прибыльным в истории спорта
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Бывший чемпион промоушена WEC, тренер американского бойца Хорхе Масвидаля Майк Браун, высказался о возможном поединке его клиента с экс-чемпионом UFC, ирландцем Конором Макгрегором.
«Это было бы невероятно. Даже не могу представить поединок, который стал бы более масштабным. Я думаю, что, если принять во внимание их характер и то, как они ведут себя в октагоне, можно говорить, что этот поединок стал бы самым прибыльным за всю историю спорта. Конор явно прибавил в весе. Похоже, что он хочет двигаться и дальше в этом направлении. И если это так, то почему бы ему не сразиться с Хорхе?» — приводит слова Брауна издание MMAJunkie.
Макгрегор показал боксёрскую тренировку в «золотых» перчатках:
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