Инсайдер: Рикки Хаттон проведёт выставочный бой против Марко Антонио Барреры 2 июля

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях британский боксёр Рикки Хаттон проведёт выставочный поединок с экс-чемпионом в трёх весах мексиканцем Марко Антонио Баррерой 2 июля, сообщает журналист Майкл Бенсон. Встреча состоится в Великобритании.

Напомним, 48-летний Баррера завершил карьеру в 2011 году. Свой последний титульный поединок мексиканец провёл в октябре 2007 года – тогда он уступил единогласным решением в борьбе за титул WBC в полулёгком весе (до 57,2 кг) именитому соотечественнику Хуану Мануэлю Маркесу.

43-летний Хаттон не выступает с 2012 года. В своём последнем бою он, выйдя на ринг после двух с половиной лет отсутствия, проиграл техническим нокаутом украинцу Вячеславу Сенченко.