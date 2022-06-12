Инсайдер: Рикки Хаттон проведёт выставочный бой против Марко Антонио Барреры 2 июля
Поделиться
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях британский боксёр Рикки Хаттон проведёт выставочный поединок с экс-чемпионом в трёх весах мексиканцем Марко Антонио Баррерой 2 июля, сообщает журналист Майкл Бенсон. Встреча состоится в Великобритании.
Напомним, 48-летний Баррера завершил карьеру в 2011 году. Свой последний титульный поединок мексиканец провёл в октябре 2007 года – тогда он уступил единогласным решением в борьбе за титул WBC в полулёгком весе (до 57,2 кг) именитому соотечественнику Хуану Мануэлю Маркесу.
43-летний Хаттон не выступает с 2012 года. В своём последнем бою он, выйдя на ринг после двух с половиной лет отсутствия, проиграл техническим нокаутом украинцу Вячеславу Сенченко.
Комментарии
- 12 июня 2022
-
19:04
-
18:23
-
18:05
-
17:48
-
16:51
-
15:28
-
15:00
-
14:08
-
13:34
-
13:17
-
13:00
-
12:25
-
12:18
-
12:07
-
11:44
-
11:14
-
11:05
-
10:57
-
10:53
-
10:47
-
10:37
-
10:30
-
10:23
-
10:05
-
09:34
-
09:22
-
08:50
-
08:45
-
08:39
-
08:34
-
08:27
-
08:20
-
08:09
-
07:40
-
07:35
Партнерский контент