«Я — настоящий дагестанский самурай». Анкалаев отреагировал на победу Прохазки на UFC 275
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Четвёртый номер рейтинга полутяжёлого веса (до 93 кг) UFC российский боец Магомед Анкалаев отреагировал в социальных сетях на результат чемпионского поединка между бразильцем Гловером Тейшейрой и чехом Иржи Прохазкой, который состоялся сегодня, 12 мая, на турнире UFC 275 в Сингапуре.
Напомним, Прохазка «задушил» Тейшейру в пятом раунде и стал новым чемпионом организации.
«Я – настоящий дагестанский самурай, UFC», – написал Анкалаев.
Сам же Анкалаев выступит 30 июля на турнире UFC 277 в Далласе, штат Техас, США. Соперником россиянина станет американский экс-претендент на титул Энтони Смит (5).
Ранее в интервью чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков оценил шансы Анкалаева в бою с Прохазкой.
Новость по темеНемков: Анкалаеву будет сложно и с Прохазкой, и с Гловером
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