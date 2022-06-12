«Я — настоящий дагестанский самурай». Анкалаев отреагировал на победу Прохазки на UFC 275

Четвёртый номер рейтинга полутяжёлого веса (до 93 кг) UFC российский боец Магомед Анкалаев отреагировал в социальных сетях на результат чемпионского поединка между бразильцем Гловером Тейшейрой и чехом Иржи Прохазкой, который состоялся сегодня, 12 мая, на турнире UFC 275 в Сингапуре.

Напомним, Прохазка «задушил» Тейшейру в пятом раунде и стал новым чемпионом организации.

«Я – настоящий дагестанский самурай, UFC», – написал Анкалаев.

Сам же Анкалаев выступит 30 июля на турнире UFC 277 в Далласе, штат Техас, США. Соперником россиянина станет американский экс-претендент на титул Энтони Смит (5).

Ранее в интервью чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков оценил шансы Анкалаева в бою с Прохазкой.