Немков: Анкалаеву будет сложно и с Прохазкой, и с Гловером

Российский боец Bellator Вадим Немков поделился мнением о теоретическом поединке Магомеда Анкалаева с одним из участников титульного боя на UFC 275. Ранее стало известно, что лучший в паре Гловер Тейшейра – Иржи Прохазка сразится с победителем поединка между Магомедом Анкалаевым и Энтони Смитом.
«Станут ли Гловер или Прохазка проблемой для Анкалаева? Конечно, потому что это серьёзный уровень. Каждый боец, соперник – проблема. Сложно будет и с Иржи, и с Гловером», – сказал Немков в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.
Отметим, в соглавном событии вечера на турнире UFC 275 Валентина Шевченко сразится с Тайлой Сантос за пояс в женском легчайшем весе, а предварять поединки за пояс будет реванш Вэйли Чжан и Йоанны Енджейчик.
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