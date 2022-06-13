Макгрегор показал, как бьёт грушу ногой, которую сломал в бою с Порье

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор показал видео с очередной тренировки. Ирландец наглядно продемонстрировал, что нога, которую он сломал в поединке с американцем Дастином Порье, восстанавливается. На видео ирландский боец наносит мощные удары по груше ногой, которую он ранее ломал.

«Что-то феноменальное», — написал Макгрегор в подписи к видео.



Недавно Макгрегор был признан самым ненавистным бойцом в интернете. Последний поединок Конор провёл летом 2021 года. В главном поединке турнира UFC 264 ирландец сражался с Дастином Порье, одержавшим победу в первом раунде после того, как Макгрегор сломал ногу.

Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что Макгрегор может вернуться в октагон в конце 2022 года.