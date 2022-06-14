Пётр Ян высказался о возможном поединке с Дейвисоном Фигейреду

Чемпион UFC в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейреду заявил о желании подняться в легчайший вес. Среди вероятных соперников специалисты рассматривают и Петра Яна. Боец клуба «Архангел Михаил», экс-чемпион легчайшего дивизиона, оценил шансы встретиться с бразильцем…

«Честно говоря, мне без разницы с кем драться, кого дают с тем и дерусь. Это менеджерский такой момент. Понятно, что когда ты в топ-5, то хочешь драться со своей пятеркой. Когда ребята будут близки, и бой будет неизбежен, то будем драться, — сказал Пётр Ян в интервью с редактором отдела „Бокс/ММА“ „Чемпионата“ Игорем Брагиным.

В своём последнем на данный момент поединке на UFC 273 Ян уступил Алджемейну Стерлингу раздельным решением судей.