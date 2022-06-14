Леон Эдвардс: дам шанс Масвидалю, когда стану чемпионом
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Британский претендент на титул в полусреднем весе (до 77 кг) UFC Леон Эдвардс заявил, что по-прежнему заинтересован в поединке со звёздным американским ветераном Хорхе Масвидалем.
По словам Эдвардса, он готов провести защиту титула против Масвидаля в том случае, если победит действующего чемпиона нигерийца Камару Усмана, поединок с которым состоится 20 августа на турнире UFC 278 в Солт-Лейк-Сити (США).
«Я считаю его девчонкой. И я всегда говорил, что он не хочет драться со мной. Но я бы хотел, чтобы этот поединок наконец состоялся. И дам ему титульный шанс, это был бы фантастический бой для Великобритании. Его нужно было устроить уже давно», – сказал боец на YouTube-подкасте журналиста Ариэля Хельвани.
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