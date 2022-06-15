Инсайдер: доходы UFC за 2021 год превысили $ 1 млрд
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Доходы бойцовской компании UFC в 2021 году составили $ 1,02 млрд (до вычета налогов). Об этом, в интервью изданию Bloody Elbow, сообщил финансовый директор владельца лиги, холдинга Endeavour Group, Джейсон Лабин.
Среднегодовой рост доходов компании, начиная с 2005 года, составил 21%. Примечательно, что на зарплату бойцов было потрачено $ 178,8 млн. Это 17,5% от общего дохода.
В финансовом отчёте, предоставленном независимой компанией Moody, сообщается, что отчасти двукратный рост доходов компании по сравнению с прошлым годом обусловлен возвращением живой аудитории из-за снятия ковидных ограничений. Впрочем, в 2019 году билеты на турниры принесли UFC всего 12% от их доходов.
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