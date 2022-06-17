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Дрозд: если Бетербиев победит Смита, всё будет идти к бою с Биволом

Дрозд: если Бетербиев победит Смита, всё будет идти к бою с Биволом
Дмитрий Бивол
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Экс-чемпион мира по боксу по версии WBC Григорий Дрозд считает, что следующим соперником Артура Бетербиева, вероятнее всего, станет Дмитрий Бивол.

«Если Артур победит Смита, ждём объединения. Хотелось бы приблизиться к этому. Хотя я знаю, там вроде ведут переговоры с Биволом – Рамирес или как его там. Но тем не менее я думаю, что всё будет идти к объединению», – сказал Дрозд в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

Бетербиев и Джо Смит-младший проведут титульный поединок за пояса WBO, WBC и IBF. Бой состоится 19 июня и начнётся ориентировочно в 6:00 мск. Ранее обязательный претендент на титул Хильберто Рамирес рассказал, что его представители ведут переговоры о поединке с чемпионом WBA в полутяжёлом весе Дмитрием Биволом в сентябре 2022-го.

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