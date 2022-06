Бетербиев — Смит-младший: кем Артур выйдет в ринг — россиянином или канадцем? LIVE

Полный кард боксёрского вечера Бетербиев — Смит-мл.

Артур Бетербиев (17-0-0) vs Джо Смит-мл (28-3-0) — на кону титул в полутяжёлом весе по версии WBC, IBF, WBO



Абрахам Нова (21-0-0) vs Робейси Рамирез (9-1-0)



Уэнди Туссент (13-1-0) vs Асина Байфилд (15-4-1)



Джаха Браун (10-0-) — Кин Макмахон (7-2-0)