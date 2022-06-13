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Артур Бетербиев — Джо Смит, когда бой, во сколько поединок, где смотреть онлайн, объединительный бой

Бетербиев — Смит-младший: кем Артур выйдет в ринг — россиянином или канадцем? LIVE
Александр Фролов
Бетербиев — Смит
Комментарии
Любимчик Кадырова оказался под невероятным давлением из-за политики.

В ночь с 18 на 19 июня по московскому времени в Нью-Йорке состоится турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого в объединительном бою встретятся россиянин Артур Бетербиев и американец Джо Смит-младший. На кону будут стоять три чемпионских пояса в полутяжёлом весе: титулы WBC и IBF, принадлежащие Бетербиеву, и пояс WBO Смита.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Где смотреть бой Бетербиев – Смит Когда состоится бой Бетербиев – Смит-младший Полный кард боксёрского вечера Бетербиев — Смит-мл.
Live Александр Фролов

Кадыров — большой друг Бетербиева

Артур Бетербиев много лет дружит с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Политик не пропускает ни одного боя Артура.

11:52 Александр Фролов

Артур Бетербиев является фаворитом поединка с Джо Смитом, но это не расслабило нашего бойца: он упорно тренировался.

11:40 Александр Фролов

Где смотреть бой Бетербиев – Смит

К сожалению, российские каналы не покажут бой Артур БетербиевДжо Смит-младший. Трансляцию бойцовского вечера реализует платформа ESPN+, недоступная для российские пользователей. Текстовую трансляцию для вас проведёт «Чемпионат».

11:40 Александр Фролов

Бетербиев идёт за Биволом. Два россиянина могут подраться совсем скоро

Если Артур Бетербиев одержит победу над Джо Смитом, то нас ждёт грандиозный бой двух российских суперзвёзд. Потому что для статуса абсолютного чемпиона мира Бетербиеву останется добыть только один пояс, который сейчас удерживает его соотечественник Дмитрий Бивол.

11:39 Александр Фролов

Когда состоится бой Бетербиев – Смит-младший

Боксёрский вечер с главным боем Артур БетербиевДжо Смит-младший состоится в Нью-Йорке в ночь на 19 июня по московскому времени. Россиянин выйдет в ринг примерно в 05:00 – 06:00 мск.

11:39 Александр Фролов

Скандал с флагом Бетербиева. Что выберет наш соотечественник?

Из-за последних политических событий Бетербиев испытал огромное давление. Журналисты, эксперты и влиятельные организаторы требовали, чтобы Артур отказался от статуса российского боксёра и взял спортивное гражданство Канады. Наш нокаутёр пока ничего не ответил. Под каким флагом выйдет Бетербиев – одна из главных интриг поединка.

Бетербиеву предлагают отказаться от российского флага. Какое решение примет наш нокаутёр? Бетербиеву предлагают отказаться от российского флага. Какое решение примет наш нокаутёр?
11:37 Александр Фролов

Полный кард боксёрского вечера Бетербиев — Смит-мл.

Артур Бетербиев (17-0-0) vs Джо Смит-мл (28-3-0) — на кону титул в полутяжёлом весе по версии WBC, IBF, WBO

Абрахам Нова (21-0-0) vs Робейси Рамирез (9-1-0)

Уэнди Туссент (13-1-0) vs Асина Байфилд (15-4-1)

Джаха Браун (10-0-) — Кин Макмахон (7-2-0)

11:35 Александр Фролов

Нас ждёт грандиозный боксёрский бой. И очередной нокаут?

Лето началось, но большой бокс и не думает заканчиваться. Через несколько дней нас ждёт грандиозный бой: Артур Бетербиев против Джо Смита-младшего. Непобеждённый россиянин с рекордом 17-0 попробует добыть третий чемпионский пояс WBO, сейчас принадлежащий Смиту. Ждёт ли нас очередной нокаут в исполнении Бетербиева или американец устроит апсет? Увидим совсем скоро.

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