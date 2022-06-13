Бетербиев — Смит-младший: кем Артур выйдет в ринг — россиянином или канадцем? LIVE

В ночь с 18 на 19 июня по московскому времени в Нью-Йорке состоится турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого в объединительном бою встретятся россиянин Артур Бетербиев и американец Джо Смит-младший. На кону будут стоять три чемпионских пояса в полутяжёлом весе: титулы WBC и IBF, принадлежащие Бетербиеву, и пояс WBO Смита.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.