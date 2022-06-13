Бетербиев — Смит-младший: кем Артур выйдет в ринг — россиянином или канадцем? LIVE

В ночь с 18 на 19 июня по московскому времени в Нью-Йорке состоится турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого в объединительном бою встретятся россиянин Артур Бетербиев и американец Джо Смит-младший. На кону будут стоять три чемпионских пояса в полутяжёлом весе: титулы WBC и IBF, принадлежащие Бетербиеву, и пояс WBO Смита.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Кадыров — большой друг Бетербиева
Артур Бетербиев много лет дружит с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Политик не пропускает ни одного боя Артура.
Артур Бетербиев является фаворитом поединка с Джо Смитом, но это не расслабило нашего бойца: он упорно тренировался.
Где смотреть бой Бетербиев – Смит
К сожалению, российские каналы не покажут бой Артур Бетербиев – Джо Смит-младший. Трансляцию бойцовского вечера реализует платформа ESPN+, недоступная для российские пользователей. Текстовую трансляцию для вас проведёт «Чемпионат».
Бетербиев идёт за Биволом. Два россиянина могут подраться совсем скоро
Если Артур Бетербиев одержит победу над Джо Смитом, то нас ждёт грандиозный бой двух российских суперзвёзд. Потому что для статуса абсолютного чемпиона мира Бетербиеву останется добыть только один пояс, который сейчас удерживает его соотечественник Дмитрий Бивол.
Когда состоится бой Бетербиев – Смит-младший
Боксёрский вечер с главным боем Артур Бетербиев – Джо Смит-младший состоится в Нью-Йорке в ночь на 19 июня по московскому времени. Россиянин выйдет в ринг примерно в 05:00 – 06:00 мск.
Скандал с флагом Бетербиева. Что выберет наш соотечественник?
Из-за последних политических событий Бетербиев испытал огромное давление. Журналисты, эксперты и влиятельные организаторы требовали, чтобы Артур отказался от статуса российского боксёра и взял спортивное гражданство Канады. Наш нокаутёр пока ничего не ответил. Под каким флагом выйдет Бетербиев – одна из главных интриг поединка.
Полный кард боксёрского вечера Бетербиев — Смит-мл.
Артур Бетербиев (17-0-0) vs Джо Смит-мл (28-3-0) — на кону титул в полутяжёлом весе по версии WBC, IBF, WBO
Абрахам Нова (21-0-0) vs Робейси Рамирез (9-1-0)
Уэнди Туссент (13-1-0) vs Асина Байфилд (15-4-1)
Джаха Браун (10-0-) — Кин Макмахон (7-2-0)
Нас ждёт грандиозный боксёрский бой. И очередной нокаут?
Лето началось, но большой бокс и не думает заканчиваться. Через несколько дней нас ждёт грандиозный бой: Артур Бетербиев против Джо Смита-младшего. Непобеждённый россиянин с рекордом 17-0 попробует добыть третий чемпионский пояс WBO, сейчас принадлежащий Смиту. Ждёт ли нас очередной нокаут в исполнении Бетербиева или американец устроит апсет? Увидим совсем скоро.
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