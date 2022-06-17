«Мы на равных правах и оба являемся претендентами». Ислам Махачев ответил Оливейре

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев ответил на заявление экс-чемпиона UFC в лёгком весе Чарльза Оливейры. Ранее бразилец заявил, что Махачеву необходимо победить топового соперника, чтобы претендовать на титул.



«Ты сделаешь то, что тебе скажет босс. Не забывай, что мы на равных праывах и оба являемся претендентами», — написал Махачев в своих соцсетях.



В своем последнем бою Оливейра на турнире UFC 274 победил Джастина Гэтжи сабмишеном в первом раунде. В общей сложности на счету Оливейры 33 победы и восемь поражений.



Предыдущий бой Махачева в феврале на турнире UFC Fight Night 202 завершился победой над Бобби Грином техническим нокаутом в первом раунде. В активе россиянина 22 победы при единственном поражении.

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