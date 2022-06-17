Названа дата боя российского боксёра Магомеда Курбанова и бразильца Патрика Тейшейры

Магомед Курбанов (22-0, 16 КО) во второй раз получает поединок против топового бразильца — Патрика Тейшейры (31-3, 22 КО). Их бой станет главным событием турнира под эгидой RCC Boxing Promotions. Эта и другие встречи пройдут 9 июля на арене КРК «Уралец» в Екатеринбурге.

Этот бой уральские фанаты бокса ждут уже больше полугода. Встреча Курбанова и Тейшейры должна была стать соглавным событием большого турнира от RCC Boxing Promotions 11 декабря и предшествовала бы бою Дмитрия Бивола и Умара Саламова. Однако уже в день боя Курбанову стало плохо, поднялась температура, и встреча сорвалась. Сразу же, ещё на арене, представители Магомеда и Патрика договорились о переносе встречи на следующий год — и вот наконец-то российские любители бокса смогут посмотреть этот бой. С декабря Магомед немного потерял позиции в рейтингах — сейчас непобеждённый Чёрный Лев занимает четвёртое место в топе по версии WBO.

Магомед Курбанов против Патрика Тейшейры Фото: RCC Boxing Promotions

Опустился в списках и Патрик. В декабре он был номером 4 в рейтинге WBO, теперь, правда, выпал из списка 15 сильнейших в мире по версии организации. Виной всему для Тейшейры стало поражение от Пауля Куэсты в апреле. Причём Патрик был дисквалифицирован за умышленный удар соперника по затылку, из-за которого Пол не смог продолжить бой. Это поражение стало всего лишь третьим в карьере Тейшейры и, по-хорошему, не имело ничего общего с уровнем боксёров. Патрик всё ещё остаётся одним из самых опасных соперников в карьере Курбанова, наряду с пройденным Лиамом Смитом.