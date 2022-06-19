«Я стану чемпионом в полутяжёлом весе». Джейк Пол опубликовал пост после победы Бетербиева

25-летний известный американский видеоблогер Джейк Пол, проведший четыре боксёрских поединка, после победы российского боксёра Артура Бетербиева над американцем Джо Смитом-младшим в бою за титулы WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе выступил с громким заявлением.

«Лол, вы не верите, что я могу стать чемпионом мира, но посмотрите, как борется Джо Смит-младший. Через три года я стану чемпионом мира в полутяжёлом весе…» — гласит публикация Пола в «Твиттере».

Напомним, в 2020 году Джейк начал проводить поединки по правилам бокса вслед за своим братом Логаном. В своём первом поединке против блогера Али Эсона Гиба Джейк смог выиграть у оппонента нокаутом. Во втором бою он победил баскетболиста Нейта Робинсона. После этих поединков Пол стал повышать уровень оппозиции. 17 апреля 2021 года соперником Пола стал 36-летний экс-чемпион Bellator Бен Аскрен. Этот поединок Пол выиграл нокаутом в первом раунде. На его счету в профессиональном боксе пять побед (четыре нокаутом) и ни одного поражения.

Что нужно знать об Артуре Бетербиеве?