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Цзю: Бетербиев дал бы Канело сильный и тяжёлый бой

Цзю: Бетербиев дал бы Канело сильный и тяжёлый бой
Артур Бетербиев
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю считает, что у Артура Бетербиева были бы шансы в поединке против Сауля Альвареса.

«Надо смотреть на подготовку. Артур дал бы очень сильный бой, это даже не обсуждается. Мог бы попасть, но был бы тяжёлый бой. Есть ли шансы у Артура? Конечно!» – сказал Цзю в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

Артур Бетербиев победил Джо Смита-младшего техническим нокаутом во втором раунде и завоевал пояс WBO в полутяжёлом весе. Также Бетербиев защитил титулы WBC и IBF. Дмитрий Бивол держит пояс по версии WBA. Ранее российский боксёр одолел Сауля Альвареса единогласным решением судей и защитил титул в полутяжёлом весе.

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