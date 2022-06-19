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Артур Бетербиев — Джо Смит-младший, нокаут во втором раунде, победа Бетербиева

Американец сам виноват в быстром поражении. Зачем он злил горячего кавказца Бетербиева?
Александр Фролов
Артур Бетербиев — Джо Смит-младший
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Терпения Артура хватило только на один раунд. Потом россиянин вскипел.

Прославленный Артур Бетербиев присоединил к своим регалиям третий чемпионский пояс, отобрав у Джо Смита титул WBO. Россиянин считался уверенным фаворитом поединка с американцем: слишком велика была разница в мастерстве между оппонентами. Но мало кто ожидал, что объединительный бой закончится уже во втором раунде. После того как Бетербиев несколько раз отправил соперника в нокдаун, рефери остановил избиение.

Почему так произошло? Ведь Артур не форсировал события: очевидно, что его тренерский штаб не ставил целью быстрый нокаут. Россиянин силён именно тем, что сохраняет нокаутирующую мощь в концовке, когда соперник уже выдыхается. Последние три боя Бетербиев выиграл нокаутом в девятом-десятом раундах. Поэтому настолько быстрое поражение Смита стало некоторым сюрпризом.

Но американец сам виноват — бросился в атаку уже на первых секундах. Джо был заряжен на быстрый нокаут: его тренерский штаб изучил карьеру Бетербиева и отметил, что россиянин дважды оказывался в нокдауне именно на стартовых отрезках. Поэтому Смит отринул осторожность, выкидывая огромное количество силовых ударов. Артур отказался лезть в «рубку» и на протяжении большей части первого раунда откровенно отступал, хотя успел уронить Джо.

Бетербиев за 5 минут нокаутировал американского чемпиона. Теперь все пояса — наши! Бетербиев за 5 минут нокаутировал американского чемпиона. Теперь все пояса — наши!
Артур не заметил американца. Джо суетился, рисковал и был разбит! LIVE Артур не заметил американца. Джо суетился, рисковал и был разбит! LIVE

Но терпению Бетербиева пришёл конец, когда на старте второго раунда Джо опять бросился его «молотить». Видимо, вскипела горячая кавказская кровь нашего соотечественника: он решил больше не отступать и начал очень сильно бить в ответ. Оказалось, что рубиться с лучшим нокаутёром современности было не лучшей идеей Смита. Под «колотушкой» Артура он упал раз, другой – и не спорил, когда рефери остановил бой. Смелый план оказался ошибкой американца.

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