Американец сам виноват в быстром поражении. Зачем он злил горячего кавказца Бетербиева?

Прославленный Артур Бетербиев присоединил к своим регалиям третий чемпионский пояс, отобрав у Джо Смита титул WBO. Россиянин считался уверенным фаворитом поединка с американцем: слишком велика была разница в мастерстве между оппонентами. Но мало кто ожидал, что объединительный бой закончится уже во втором раунде. После того как Бетербиев несколько раз отправил соперника в нокдаун, рефери остановил избиение.

Почему так произошло? Ведь Артур не форсировал события: очевидно, что его тренерский штаб не ставил целью быстрый нокаут. Россиянин силён именно тем, что сохраняет нокаутирующую мощь в концовке, когда соперник уже выдыхается. Последние три боя Бетербиев выиграл нокаутом в девятом-десятом раундах. Поэтому настолько быстрое поражение Смита стало некоторым сюрпризом.

Но американец сам виноват — бросился в атаку уже на первых секундах. Джо был заряжен на быстрый нокаут: его тренерский штаб изучил карьеру Бетербиева и отметил, что россиянин дважды оказывался в нокдауне именно на стартовых отрезках. Поэтому Смит отринул осторожность, выкидывая огромное количество силовых ударов. Артур отказался лезть в «рубку» и на протяжении большей части первого раунда откровенно отступал, хотя успел уронить Джо.

Но терпению Бетербиева пришёл конец, когда на старте второго раунда Джо опять бросился его «молотить». Видимо, вскипела горячая кавказская кровь нашего соотечественника: он решил больше не отступать и начал очень сильно бить в ответ. Оказалось, что рубиться с лучшим нокаутёром современности было не лучшей идеей Смита. Под «колотушкой» Артура он упал раз, другой – и не спорил, когда рефери остановил бой. Смелый план оказался ошибкой американца.