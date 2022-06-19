Стерлинг отреагировал на перепалку Яна и Сехудо

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе, американец Алджэмейн Стерлинг разместил новый пост у себя в социальных сетях, где отреагировал на словесную перепалку своего принципиального соперника, россиянина Петра Яна с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо. Всё началось с того, что Ян бросил вызов Сехудо, в ответ на что тот рекомендовал ему научиться лучше бороться.



«Я бы посмотрел на это. Он был бы первым соперником Сехудо, с которым тот сражается, в расцвете сил, а не с гороховой головой Пиллашоу», — написал Стерлинг. (Орфография автора сохранена).

Ранее Сехудо заявил о намерении возобновить карьеру, дав понять, что его возвращения стоит ожидать ближе к концу года.

Пётр Ян показал, как поддерживает форму во время отдыха: