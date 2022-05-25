«Надеру ему зад». Ян не может драться без ссоры

Пётр Ян – первый номер в легчайшем дивизионе UFC. После поражения в реванше с Алджэмейном Стерлингом No Mercy нужно провести громкий поединок с одним из других претендентов. В случае победы российский боец неизбежно вернётся в борьбу за титул. Скорее всего, соперник Петра уже определён – это эквадорец Марлон Вера.

Вера – зрелищный боец, который бьётся в UFC уже восемь лет, но воспринимать его как реальную угрозу начали не так давно. Летом 2020-го он воспользовался травмой Шона О’Мэлли и нанёс тому первое поражение в карьере, после чего решением судей проиграл Жозе Альдо. Затем эквадорец перезагрузился и одержал три победы подряд. Он одолел крепкого Дэйви Гранта, шокировал фанатов фронт-киком в подбородок Фрэнки Эдгара и избил Роба Фонта. Пятое место в рейтинге Марлон занимает вполне заслуженно, а его потенциальный бой с Петром – самый логичный вариант.

Марлон Вера Фото: Chris Unger/Getty Images

Ян понимает, что ему нельзя пропадать надолго. Если российские болельщики будут следить за бойцом в любом случае, то американских фанатов можно легко лишиться, если не напоминать о себе. Поэтому после конфликта со Стерлингом Пётр резонно раскачивает противостояние с Верой. Тот и сам не против – Марлон уверен, что до боя за пояс ему осталась одна победа и после боя с Яном он получит титульник.

«Путь к титулу – бой с претендентом номер один. Мы надерём ему зад и двинемся дальше. Если я остановлю Яна, я получу титульный бой», – заявил Вера. На это Ян коротко и жёстко отреагировал в соцсетях: «Погнали! Я сломаю тебя, пацан!»

Пётр уже бился с высокими оппонентами. Рост Веры – 179 см, он всего на 10 миллиметров выше Кори Сэндхагена. Эквадорец здорово отмутузил Фонта, но и у него самого возникали проблемы, поэтому вряд ли Марлон поставит перед Яном неразрешимые задачи в стойке. Важно не забывать, что Марлон – высококлассный джитсер, а с ними, как выяснилось, у Петра не всё гладко.

Пётр Ян Фото: Chris Unger/Getty Images

Но и здесь есть нюансы. Вера очень редко вспоминает о своих БЖЖ-скиллах. В последний раз он финишировал соперника приёмом в 2019-м, а все оппоненты, кого Марлону удалось поймать на сабмишен, были на пять голов слабее Яна. Чтобы добыть победу удушением или болевым, Вере сначала придётся как минимум перевести Петра на канвас. Вряд ли это будет легко – Пётр сделает выводы после Стерлинга и не подпустит эквадорского бойца слишком близко.