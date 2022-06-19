Джермалл Чарло – о бое с Канело: он отказался от 50 миллионов и проиграл Биволу

Чемпион мира по версии WBC в среднем весе (до 72,6 кг), непобеждённый американец Джермалл Чарло считает, что бывший лидер рейтинга «pound-for-pound» мексиканец Сауль Альварес совершил ошибку, отказавшись от поединка с ним.

Напомним, после объединения всех четырёх поясов во втором среднем весе (до 76,2 кг) Альварес получил предложение о двух поединках от PBC, один из которых предполагал встречу с Чарло, но ответил отказом. По слухам, сумма заработка мексиканца приблизилась бы к $ 100 миллионам.

«Канело говорит, что мне нечего ему предложить. Но у меня найдётся парочка фанатов, которые посмотрели бы этот бой. Мир хочет увидеть его. Он только что проиграл Биволу. Как насчёт промежуточного поединка? Хотя он отказался от 50 миллионов долларов. Что есть, то есть. Я знал, что так и будет», – сказал Чарло на YouTube-подкасте журналиста Брайана Кастера.