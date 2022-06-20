Уайт — о Ковингтоне и Масвидале: юридические проблемы не помешают им драться

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что судебные разбирательства между Хорхе Масвидалем и Колби Ковингтоном не должны помешать спортсменам участвовать в боях.

«Я не в курсе, что именно сейчас происходит, но у нас были парни с юридическими проблемами, и они проводили поединки. Не думаю, что это помешает им драться», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Масвидалю запретили приближаться к Ковингтону. Он не должен приближаться ближе чем на 25 футов (7,6 м). Кроме того, Хорхе должен находиться на расстоянии не менее чем 500 футов (152,4 м) от дома Ковингтона. Также Масвидалю запрещено контактировать со своим оппонентом. Следующее заседание состоится 12 мая.



Данное решение связано с показаниями Ковингтона. Он заявил, что опасается нападения Масвидаля в будущем.