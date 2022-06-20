О'Мэлли назвал единственного легковеса, способного доставить проблемы Хабибу

Американский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Шон О’Мэлли считает, что Чарльз Оливейра мог бы доставить проблемы Хабибу Нурмагомедову в октагоне.
«Бой, который я хотел бы увидеть, если Хабиб решит вернуться в октагон — поединок с Чарльзом Оливейрой. Думаю, Чарльз – единственный, кто действительно может доставить Хабибу проблемы, возможно, именно поэтому Хабиб завершил свою карьеру. Кто знает, но это бой, ради которого я бы хотел увидеть возвращение Хабиба. Это был бы очень яркий поединок», — приводит слова О'Мэлли MMAFighting.
Напомним, в октябре 2020 года Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. В общей сложности на его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.
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