«В этом случае он заходит на поляну к Махачеву». Гаджиев высказался о цели Хабиба

Известный спортивный менеджер Камил Гаджиев высказал мнение, что экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов сделает всё возможное, чтобы его приятель Ислам Махачев провёл поединок с бразильцем Чарльзом Оливейрой.



«С одной стороны, поединок с Оливейрой был бы более принципиальным, но в этом случае Нурмагомедов заходит на поляну к Исламу Махачеву. А мне кажется, всё идёт к тому, что он будет драться за чемпионский титул. Зачем мешать своему ближайшему другу, который на полных парах движется к схватке за титул? Оптимальным был бы вариант, при котором Махачев побеждает Оливейру, а Нурмагомедов — Адесанью. Но это было бы сумасшедшим развитием событий», — приводит слова Гаджиева «RT на русском».



Как считает Камил, Хабибу нечего доказывать Оливейре, так как он может сделать это руками Махачева.

«Это было бы логично. Наступила смена поколений. Нурмагомедов оставил Махачева вместо себя. Думаю, для него цель — не подраться с Оливейрой самому, а сделать всё возможное, чтобы с ним встретился его соратник», — сказал Гаджиев.

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