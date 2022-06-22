Кудряшов: бой Бивола и Буатси интересней, чем Бетербиев — Ярд

Российский экс-претендент на титул в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) Дмитрий Кудряшов высказался о возможных боях российских чемпионов полутяжёлого веса (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева.

Напомним, и Бивол, и Бетербиев могут провести поединки с британцами. Бивол – с Джошуа Буатси (16-0, 13 KO), Бетербиев – с Энтони Ярдом (22-2, 21 KO).

«Они перебили всех топов уже, но у нас остаётся Бетербиев – Ярд и Бивол – Буатси. Бивол – Буатси для меня интересней. Буатси я заметил ещё в любителях на Олимпиаде. Это бьющий парень, кстати, в профи перестал так сильно бить, но всё равно достаточно высокий процент нокаутов. Буатси обученный боксёр, и он точно лучше, чем какой-нибудь Ричардс. И к нему, объективно, нужно быть очень хорошо готовым. Но я не вижу, за счёт чего он может выиграть у Бивола», – сказал Кудряшов в интервью YouTube-каналу Usachev TV.