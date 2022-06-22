Масвидаль: если я не получу бой с Конором, то подерусь с Бёрнсом

Американский боец UFC Хорхе Масвидаль заявил, что готов встретиться с Гилбертом Бёрнсом, если не удастся организовать его бой с ирландским экс-чемпионом промоушена в двух весовых категориях Конором Макгрегором.



«Если я не получу бой с Макгрегором, то я не знаю, что будет. Думаю, я встречусь с Гилбертом Бёрнсом. Это будет хороший бой для меня. Гилберт нравится мне как боец. Бёрнс всегда приходит драться. Он пытается подчинить соперника своей воле или нокаутировать его. Мы могли бы устроить кровавую драку для фанатов. Думаю, что все были бы довольны нашей встречей в октагоне», — приводит слова Хорхе Масвидаля Middle Easy.



Последний поединок Масвидаль провёл с соотечественником Колби Ковингтоном. Бой завершился победой Колби единогласным решением судей.

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