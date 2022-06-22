Масвидаль: Хочу подраться с Макгрегором до его передозировки кокаином

Звёздный американский ветеран UFC Хорхе Масвидаль заявил, что готов встретиться с экс-чемпионом организации в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором в конце текущего года.

«Думаю, что ноябрь или декабрь мне бы подошли. Нужно успеть до того, пока у этого парня не произошла передозировка кокаином и бой не сорвался. Потому что тогда я не смогу забрать свои лёгкие деньги и разбить Конору лицо.

Давайте же получим свои гонорары и продадим как можно больше платных трансляций до того, как этот парень навредит себе или ещё кому-либо. Было бы здорово устроить нокаут и забрать свои деньги, ведь у меня есть дети. Мне нужны эти чёртовы деньги», – сказал Масвидаль в интервью YouTube-каналу Blockasset.