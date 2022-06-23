Арман Царукян: буду действовать умно и одержу досрочную победу

Российский боец армянского происхождения Арман Царукян оценил возможности поляка Матэуша Гамрота, с которым встретится в главном событии UFC Fight Night 208, и заверил, что закончит этот поединок досрочно.
«Он — хороший, жёсткий боец. Но совершенно не моего уровня соперника. Я нахожусь на другой ступеньке, что я, собственно, и покажу в выходные. Матеуш — очень удачный вариант для меня. Он находится на 10-й строчке в рейтинге, его имя всем известно. Победа над ним поднимет меня наверх. С борьбой проблем нет. У меня хорошая ударная техника, но я готов и бороться, переводить его в партер. У меня не будет проблем с борьбой, я буду действовать умно. У меня есть план на бой, которому я буду следовать и который поможет выиграть этот бой.
Я хочу победить досрочно. И я одержу эту досрочную победу», — заявил Царукян на пресс-конфкеренции.
- 23 июня 2022
-
08:06
-
07:55
-
07:38
-
07:26
-
06:59
-
06:35
-
06:34
-
05:45
-
00:49
- 22 июня 2022
-
22:58
-
21:56
-
20:06
-
19:54
-
19:50
-
18:59
-
18:49
-
18:40
-
18:04
-
16:58
-
16:51
-
16:15
-
15:55
-
15:48
-
15:36
-
15:09
-
14:53
-
13:52
-
13:40
-
12:43
-
12:29
-
12:23
-
12:11
-
12:04
-
11:49
-
11:35