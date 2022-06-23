Арман Царукян: буду действовать умно и одержу досрочную победу

Российский боец армянского происхождения Арман Царукян оценил возможности поляка Матэуша Гамрота, с которым встретится в главном событии UFC Fight Night 208, и заверил, что закончит этот поединок досрочно.

«Он — хороший, жёсткий боец. Но совершенно не моего уровня соперника. Я нахожусь на другой ступеньке, что я, собственно, и покажу в выходные. Матеуш — очень удачный вариант для меня. Он находится на 10-й строчке в рейтинге, его имя всем известно. Победа над ним поднимет меня наверх. С борьбой проблем нет. У меня хорошая ударная техника, но я готов и бороться, переводить его в партер. У меня не будет проблем с борьбой, я буду действовать умно. У меня есть план на бой, которому я буду следовать и который поможет выиграть этот бой.



Я хочу победить досрочно. И я одержу эту досрочную победу», — заявил Царукян на пресс-конфкеренции.