«Ведёт себя как Макгрегор». Тренер Оливейры раскритиковал Хабиба
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Диего Лима, тренер бразильского бойца Чарльза Оливейры, упрекнул бывшего чемпиона UFC в лёгком весе, россиянина Хабиба Нурмагомедова за его высказывания относительно возможного боя Оливейры с Исламом Махачевым. По мнению Лимы, Хабиб переусердствовал в попытке раскрутить этот поединок.
«Хабиба всегда считали примером того человека, который не говорит, а делает. Всегда считалось, что он ненавидит болтунов. Но в настоящее время он сам ведёт себя как Макгрегор. А ведь раньше он его критиковал. Если он так уверен, что Махачев победит Чарльза, почему не отправит двойной контракт, который станет гарантией того, что он встретится с Чарльзом в случае поражения Ислама», — приводит слова Лимы Sherdog.
Хабиб показал, как накачать плечи:
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