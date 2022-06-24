«Ведёт себя как Макгрегор». Тренер Оливейры раскритиковал Хабиба

Диего Лима, тренер бразильского бойца Чарльза Оливейры, упрекнул бывшего чемпиона UFC в лёгком весе, россиянина Хабиба Нурмагомедова за его высказывания относительно возможного боя Оливейры с Исламом Махачевым. По мнению Лимы, Хабиб переусердствовал в попытке раскрутить этот поединок.



«Хабиба всегда считали примером того человека, который не говорит, а делает. Всегда считалось, что он ненавидит болтунов. Но в настоящее время он сам ведёт себя как Макгрегор. А ведь раньше он его критиковал. Если он так уверен, что Махачев победит Чарльза, почему не отправит двойной контракт, который станет гарантией того, что он встретится с Чарльзом в случае поражения Ислама», — приводит слова Лимы Sherdog.

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