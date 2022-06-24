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«Ведёт себя как Макгрегор». Тренер Оливейры раскритиковал Хабиба

«Ведёт себя как Макгрегор». Тренер Оливейры раскритиковал Хабиба
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Диего Лима, тренер бразильского бойца Чарльза Оливейры, упрекнул бывшего чемпиона UFC в лёгком весе, россиянина Хабиба Нурмагомедова за его высказывания относительно возможного боя Оливейры с Исламом Махачевым. По мнению Лимы, Хабиб переусердствовал в попытке раскрутить этот поединок.

«Хабиба всегда считали примером того человека, который не говорит, а делает. Всегда считалось, что он ненавидит болтунов. Но в настоящее время он сам ведёт себя как Макгрегор. А ведь раньше он его критиковал. Если он так уверен, что Махачев победит Чарльза, почему не отправит двойной контракт, который станет гарантией того, что он встретится с Чарльзом в случае поражения Ислама», — приводит слова Лимы Sherdog.

Хабиб показал, как накачать плечи:

Махачев выпнет Оливейру с престола UFC. Наш боец круче бразильца почти во всём Махачев выпнет Оливейру с престола UFC. Наш боец круче бразильца почти во всём
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