Макгрегор согласился на реванш с Мейвезером, но позже удалил свой пост

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор согласился провести бой-реванш с американским боксёром Флойдом Мейвезером.
«Я согласен», — написал Макгрегор в своей социальной сети, сопроводив пост фотографией с первого боя с Мейвезером.
Однако, позже Макгрегор удалил свой пост.
Ранее сообщалось, что Макгрегор и Мейвезер обсуждают возможность проведения боя-реванша.
Напомним, первый бой между Макгрегором и Мейвезером прошёл в августе 2017 года. В десятом раунде после жёсткой атаки американского боксёра рефери остановил поединок, зафиксировав победу Флойда техническим нокаутом.
Макгрегор не участвовал в боях с 2021 года. Он длительно время время восстанавливался после перелома ноги, который он получил 11 июля 2021 года на турнире UFC 264.
Мейвезер, в свою очередь, после боя с ирландцем не принимал участия в выставочных боях.
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