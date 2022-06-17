Фанаты в шоке от формы Конора. Макгрегор раскабанел и стал медленным. Видео

Конор Макгрегор не выходил в октагон почти год. Ноториус восстанавливался после перелома ноги – похоже, травма уже затянулась, но вот сам ирландец пока не готов принимать поединки с серьёзными соперниками. На последнем ролике в соцсетях Мака видно, что бывший двойной чемпион не похож на себя образца 2015-2016 годов.
На видео Конор отрабатывал удары – от былой резкости и мощи ничего не осталось, а одышка Ноториуса напугала даже самых оптимистичных фанов. Макгрегор прилично набрал в весе – в данный момент его можно выпускать против не Чарльза Оливейры, а сразу Исраэля Адесаньи.
Непонятно, что будет делать Мак с таким собой – поздоровевшим и медлительным. Очевидно, бой с Оливейрой и вообще чемпионский бой в каком бы то ни было весе ирландцу не дадут. Сначала нужен промежуточный соперник, но в таких кондициях Конору придётся договариваться с самим собой и снова принимать поединок против кого-то уровня нынешнего Дональда Серроне.
Сложно представить, как Макгрегор будет сгонять вес, чтобы уложиться в 70 кг. Скорее он вернётся в полусредний вес, но бой там станет для него проблемой: большинство парней из этого дивизиона намного крупнее Конора. А значит, Ноториус может снова проиграть – даже ребятам из нижней части топ-15 ирландец сейчас по силам.
Единственный соперник, который подошёл бы Ноториусу в 77 кг, – Тони Фергюсон. Эль Кукуй уже заявлял о желании подняться в весе, а при нынешних кондициях Тони такой бой стал бы конкурентным. И, конечно, вывеска Конор – Тони собрала бы массу pay-per-view. Проблема только в том, что Макгрегор всё ещё ощущает себя бойцом чемпионского уровня, а победа над Фергюсоном к титульнику ни в одном из дивизионов его не приблизит.
Конор Макгрегор
Фото: Из личного архива
Лучшее, что сейчас может сделать Мак, – не торопиться с возвращением и громкими заявлениями, а потратить ещё полгода на подготовку. Экс-чемпу необходимо подвести себя к поединку в лёгком дивизионе. Пусть Оливейра в это время дерётся с Махачевым, а Чендлер – с кем-то ещё. Конору сейчас стоит придумать, как безболезненно скинуть 15-20 кило, потому что драться в полусреднем весе сейчас – худший вариант.
Непонятно, зачем Конору вообще возвращаться в такой ужасной форме. Кондиции ирландца вполне позволили бы ему победить Джейка Пола и забрать жирнейший чек. Неужели лучше биться с условным Майклом Чендлером, который может выбить из строя ещё на год? Ирландцу стоит задуматься о завершении карьеры в ММА, ведь опций ещё много. Помимо бокса с блогерами и ветеранами, есть рестлинг, где Ноториус смотрелся бы гармоничнее всех других выходцев из UFC, в этом нет сомнений.
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