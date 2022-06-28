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Видео: Алистар Оверим и Бадр Хари провели дуэль взглядов перед трилогией

Видео: Алистар Оверим и Бадр Хари провели дуэль взглядов перед трилогией
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Бывший чемпион Strikeforce в тяжёлом весе и экс-претендент на титул UFC, голландский ветеран Алистар Оверим провёл дуэль взглядов перед третьим поединком с легендарным марокканским кикбоксёром Бадром Хари, который состоится 8 октября на турнире Glory Collision 4.

Напомним, первая встреча бойцов (по правилам кикбоксинга) состоялась в декабре 2008 года в Сайтаме (Япония), и тогда Оверим досрочно победил уже на старте боя, сначала отправив Хари в нокдаун, а затем нокаутировав его. Реванш состоялся через год, и на этот раз победил уже Хари, также нокаутировавший Оверима в первом раунде.

Свой последний поединок в UFC 42-летний Оверим провёл в феврале 2021 года, когда на турнире UFC Fight Night 184 досрочно проиграл россиянину Александру Волкову.

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