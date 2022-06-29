Бенеил Дариуш назвал ключевую ошибку Джастина Гэтжи в бою с Оливейрой
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Американский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Бенеил Дариуш назвал ключевую ошибку соотечественника Джастина Гэтжи в титульном бою с бразильцем Чарльзом Оливейрой, который состоялся в начале мая на турнире UFC 274.
«Я ставил на Гэтжи, но я считал, что Гэтжи будет драться с умом. Я сказал, что если Гэтжи будет бить, а затем уходить, то всё будет нормально. И он частично делал это, он оформил два нокдауна, но перестарался.
Джастин и вправду цепной пёс. Если он видит кровь, то видит. Но с Чарльзом вся штука в том, что он падает на спину не потому, что потрясён, а потому, что это его зона комфорта. И Джастин так и не смог понять, когда он был потрясён, а когда совершал манёвр. Думаю, это и было ошибкой», – сказал Дариуш в интервью ESPN.
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